عليها اثار ذبح.. العثور على جثة في ميسان

وذكر المصدر في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم العثور على جثة شاب في ناحية علي الشرقي في محافظة ميسان"، مشير الى ان "الجثة عليها اثار طعن و ذبح".وأضاف انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي لمعرقة أسباب الحادث".