ضربة جوية في صلاح الدين تقتل إرهابيين 2

وقال في حديث لـ نيوز، إن "الطيران الجوي نفذ ضربة على أماكن تواجد عدد من عناصر بمنطقة العيث في الدين".وأضاف المصدر، أن "الضربة الناجحة اسفرت عن مقتل 2 من عناصر كحصيلة أولية".