في البصرة.. الإطاحة بمدّعٍ للروحانية ابتز أكثر من 150 امرأة مالياً

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، أن مفارزه في محافظة "تمكنت من إلقاء القبض على شخص يدّعي الروحانية، بعد تلقي عدة شكاوى من مواطنين"، الى أن "مفارز الجهاز في باشرت عملية التحقق والتدقيق من المعلومات، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمت مداهمة منزل المتهم في قضاء الزبير والقبض عليه".وأضاف انه "خلال التحقيقات، اعترف المتهم صراحةً باستغلال جهل ضحاياه لإيقاعهن في شباك الاستدراج والابتزاز، حيث قام بابتزاز أكثر من 150 امرأة مادياً وجسدياً".وأشار الى، أن "المتهم كان يتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين (500 ألف إلى مليون) دينار من كل ضحية مقابل أعماله المزعومة"، لافتة الى أن "المتهم أحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".