اعتقال خمسة أشخاص بعملية خاصة جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، "القوات الامنية نفذت عملية خاصة في منطقة الدورة قرب الطابقين".وأضاف المصدر أن "العملية أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص متهمين بالاستيلاء والتجاوز على أرض تعود ملكيتهالأحد المواطنين".