الداخلية تفتح تحقيقا بمقتل منتسب وزوجته في واسط

أعلنت ، عن فتح تحقيق بمقتل منتسب وزوجته في .

وجاء في بيان للوزارة، "وجه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، بتشكيل فريق عمل أمني عالي المستوى للتحقيق في حادث مقتل منتسب وزوجته داخل منزلهما بحي في مدينة بمحافظة ".

وشدد بحسب البيان على "كشف جميع ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة وعدم التهاون في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".