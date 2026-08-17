كردستان.. مسيرتان تستهدفان مكتب رئيس حكومة الإقليم ومقر إقامة مدير الأمن



ـ أمني



كشف جهاز مكافحة إرهاب ، اليوم الاثنين، عن استهداف حكومة الإقليم الخاص ومقر إقامة مدير بطائرتين مسيرتين.





وذكر الجهاز في بيان ورد إلى ، أن "مسيرتين استهدفتا حكومة الإقليم ومقر إقامة مدير الأمن".