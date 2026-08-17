السجن (٦) سنوات لمسؤول سابق ببلديّة الناصريَّة في قضية تلاعب ورشى

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرةي نيوز، أنَّ "محكمة جنايات أصدرت قرار حكم حضورياً يقضي بالسجن ست سنواتٍ بحقّ مسؤول شعبة الأملاك سابقاً في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة بمُحافظة ذي قار وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، بعد ثبوت قيامه بتلقي رشى والتلاعب في معاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ عائدة للمُديريَّة، وتزوير سنداتٍ، وكتب ووصولاتٍ فارغةٍ، ومكاتبات وتعهُّدات ببيع وتنازل أصحاب القطع السكنيَّة ومُحرَّراتٍ رسميَّةٍ".وتابعت إنَّ "الحكم جاء، بعد إجراءاتٍ تحقيقيَّةٍ نفَّذتها ملاكات ، تمثَّلت بتفتيش الدار العائدة للمُدان – وفق قرارٍ قضائيٍّ- وضبطه، بالتعاون مع مُديريَّة استخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار، حيث ضُبطت بحوزته مئات الأوليَّات والوثائق والمُعاملات العائدة إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة وعددٍ من المواطنين، فضلاً عن سنداتٍ ووصولاتٍ فارغةٍ ومُزوَّرةٍ ومُحرَّراتٍ تتعلَّق بمعاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ خلافاً للضوابط".وأضافت، ان "الحكم جاء بعد اطلاع المحكمة على الأدلة والإثباتات في القضيَّة واعترافات المُدان، وتوصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصّريَّته، فأصدرت قرارها بإدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن ست سنواتٍ، وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".