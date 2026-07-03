القبض على 9 تجار مخدرات في محافظتين بحوزتهما 1000 حبة مخدرة

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "ضمن جهوده المستمرة في ملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات، نفّذ جهاز عمليتين أمنيتين نوعيتين في والبصرة، استندتا إلى معلومات استخبارية دقيقة".وأضاف "بعد استحصال الموافقات القضائية، نُفذت المداهمات التي أسفرت عن الإطاحة بتسعة متهمين، وضبط كيلوغرام واحد من المواد المخدرة، ونحو (1000) حبة مخدرة، فضلاً عن سلاح ناري".