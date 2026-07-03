العملية السرية في المنطقة الخضراء.. متى خطط لها؟

ونقلت عن المصادر قولها ان "رئيس الحكومة ناقش الخطة قبل أسبوعين من ساعة الصفر بشكل سري مع دائرة محدودة من الضباط".ووصف مسؤول أميركي سابق "العملية السرية في بأنها جراحة كبرى، من المبكر الحكم على نجاحها، لكنها جريئة بالنسبة لرئيس حكومة شاب".وتابعت المصادر ان "الخطة تركزت على أهداف داخل ، حيث كانت قوات خاصة تتحرك بالتزامن في مناطق بعيدة لاستهداف مواقع أخرى".وأكد أشخاص مطلعون على خطة اعتقال ما قيل إنهم "متهمون باختلاس المال العام أن طريقة تنفيذها وصنوف القوات المكلفة كانت سرية للغاية في المسارين على حد سواء".وقال هؤلاء لصحيفة الشرق الأوسط إن "الخطة كانت قد وُضعت قبل أسبوعين من موعدها"، في حين "قلّص رئيس الحكومة علي دائرة النقاشات بشأنها إلى نحو 4 من قادة "، دون إطلاع رؤساء الأحزاب والائتلافات.وحددت السلطات "الساعة الثانية فجر يوم الأحد 28 حزيران 2026 موعداً لساعة الصفر".ورغم أن "العملية بدأت، حسب مصادر موثوقة، بإغلاق بوابات المنطقة ومداخل ومخارج بغداد، ونشر قوات في محيط ، فإن العملية المعنية بالمسار كانت قد انطلقت في الوقت نفسه في مناطق أخرى داخل بغداد وجنوب البلاد.وقال مصدران أمنيان إن "قوات خاصة كانت تداهم، في وقت العملية، مواقع في ".وقالت مصادر إن "القوات الأمنية استخدمت مدرعات وناقلات جنود ودبابات ومئات العناصر لمنح العملية زخماً كبيراً بهدف الردع؛ تحسباً للاحتكاك مع الفصائل".وقال مسؤولون إن "السلطات كانت قد أحكمت سرية المعلومات المتعلقة بالخطة وطريقة تنفيذها، إلا أن بعض المطلوبين حصلوا على تسريبات في وقت متأخر من شخصيات تنفيذية وسياسية".وقال أحد هؤلاء: "نعم، تمكن البعض من الهرب بسبب علاقات خاصة وفَّرت لهم معلومات عن الاستهداف حتى قبل ساعة من الوقت المتوقع لوصول القوات".وحسب مصدرين، فإن المسار العام للخطة كان مصمماً لاعتقال وجبة أولى من سياسيين تحوم حولهم شبهات فساد ويثيرون حنق الرأي العام منذ سنوات، في حين قال مسؤول سياسي إن المسار الثاني كان هو الصيد الثمين".وكانت قد فرضت على معارج في 7 أيار 2026 عقوبات جراء ما وصفته باستغلال منصبه لتسهيل تحويل شحنات نفط لصالح وفصائل عراقية موالية لها، لكن نفى الاتهامات.ووصف دبلوماسي أميركي سابق رفض الكشف عن هويته العملية الأخيرة في بغداد بأنها جراحة كبرى لفصل التوأم بين ممثلي إيران في العراق والمؤسسات الرسمية".وتابع: "من المبكر الحكم على نجاح العملية، لكن جرأة العملية مثيرة للإعجاب، وتمهد لمزاج مختلف في بغداد".