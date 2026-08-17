تهديد خطير يطال القاضي فائق زيدان.. مخطط اغتيال بطائرات مسيرة وبغداد تستنفر

وبحسب المعلومات التي أوردتها مصادر خاصة لـ" "، فإن التهديدات تتميز بالجدية العالية وترتبط بشكل مباشر بملفي حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، مبينة أن المخطط كان مُعداً للتنفيذ بواسطة طائرات مسيرة.وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية اتخذت على الفور إجراءات وتدابير أمنية مشددة لحماية القاضي وتأمين المقرات القضائية.