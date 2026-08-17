كشف مخبأ الهواتف وشبكات المخدرات.. نتائج عملية تفتيش داخل السجون العراقية

وذكر بيان للجهاز أن مفارز ، بالتعاون مع مفارز دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، تمكّنت من تنفيذ حملة تفتيشية واسعة النطاق شملت عدداً من السجون، أسفرت عن ضبط 651 هاتفاً محمولاً و314 شريحة اتصال كانت مخبأة في أماكن مختلفة داخل السجون المستهدفة.وتأتي هذه العملية - بحسب البيان - في إطار الجهود المستمرة لضبط الأمن داخل المؤسسات الإصلاحية ومنع دخول المواد المحظورة إليها، إذ تُنفَّذ هذه الجولات بالتنسيق مع وزارة العدل لتعزيز الإجراءات الأمنية داخل السجون.وفي سياق متصل، وضمن الجهود الميدانية والاستخبارية لملاحقة شبكات الجريمة المنظمة، تمكّنت مفارز الجهاز في من إلقاء القبض على التاجر الرئيسي المسؤول عن إدخال إلى السجون، إلى جانب 9 متهمين آخرين تبين أنهم يشكّلون خلية مرتبطة بمجموعة سابقة أُلقي القبض عليها، بحسب البيان.