خلال 5 ساعات.. الاطاحة بقاتل منتسب أمني وزوجته في واسط



ـ أمني



تمكنت استخبارات ، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل منتسب أمني وزوجته في منطقة حي بمدينة .





وقال مصدر امني للسومرية نيوز، انه "بعد خمس ساعات من وقوع الجريمة، تم إلقاء القبض على المجرم بمتابعة من الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية".



وتابع، انه "الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المته".