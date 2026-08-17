توضيح أمني: السرايا والعصائب وكتائب الإمام علي مستمرة في تسليم الأسلحة

وقال معن إن "الفصائل الثلاثة (سرايا السلام، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي)، مستمرة في تسليم الأسلحة غير المسجلة، والعمل مستمر في الأيام المقبلة لتسلم السلاح من بقية الجهات"، مؤكداً "تسلم نسبة كبيرة من الأسلحة بمختلف أنواعها من تلك الفصائل"، بحسب ما نقلت .وأضاف معن أن " الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة مستمرة في عملها، بدعم كبير جداً من رئيس علي فالح ووزارة الداخلية".ولفت إلى "تسجيل 6,000 قطعة سلاح في والمحافظات كل أسبوع، وهذا العدد يشمل تسلم الأسلحة غير المسجلة من المواطنين والعشائر"، مؤكداً أن "عدد الأسلحة المستلمة تجاوز 580 ألف قطعة حتى الآن".وتابع أن "عدد مكاتب اللجنة الوطنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة كان 845 مكتباً، لكنه ارتفع الآن إلى 848 مكتباً، حيث تمت إضافة ثلاثة مكاتب في المناطق الحدودية"، مؤكداً أن "اللجنة باشرت تسجيل أسلحة السكان القريبين من المناطق الحدودية".