الأمن النيابية تعلن اعتقال المتهم بتعذيب المنتسب محمد الركابي

وقال في بيان رسمي، إنه بالتنسيق والتعاون العالي مع مديرية الاستخبارات العسكرية، تم إلقاء القبض على المتهم (النقيب أحمد السامرائي) المتورط بتعذيب المجني عليه المنتسب (محمد الركابي)، موضحاً توجيه التهم إليه وفق المادة (406) من قانون العقوبات العراقي، والمادة (160) المتعلقة باستغلال الوظيفة.وجدّد السراي دعوته لكافة والضباط والقائمين على التحقيق بضرورة الالتزام التام بمعايير حقوق الإنسان، واعتماد الطرق القانونية والإنسانية في التعامل مع القضايا، تجنباً لانتزاع الاعترافات بالقوة أو ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب، ضماناً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة الناجزة.