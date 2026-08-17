أربيل والمعارضة الإيرانية تنفيان وجود أي تحركات عسكرية ضد طهران

وحمّلت حكومة الإقليم، مسؤولية العمل على وقف الهجمات التي تستهدف ، سواء المنطلقة من داخل الأراضي العراقية أو القادمة من ، مشيرة إلى أن هجمات سابقة كانت قد استهدفت مواقع للمعارضة الإيرانية ومنشآت نفطية حيوية، بحسب ما أفادت به الإخبارية.وفي السياق ذاته، أثار الاستهداف الأخير لمكتب رئيس حكومة الإقليم ومقر إقامة رئيس تساؤلات أمنية وسياسية بشأن قدرة الإقليم على حماية المواقع الحساسة، ومدى إمكانية تعزيز التنسيق العسكري بين بغداد وأربيل وتزويد كردستان بدفاعات جوية لمواجهة مثل هذه الهجمات.