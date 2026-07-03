العثور على جثة شاب داخل “تك تك” في البصرة بعد تعرضه لإطلاق نار

وقال المصدر لـ ، إن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث، حيث تم تطويق المكان ورفع الأدلة الجنائية.وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت داخل الدراجة مسدساً ومبلغاً مالياً يقدر بمليون و750 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى مواد يُشتبه بأنها مخدرة.وأشار إلى أنه تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة هوية الضحية والجهة المنفذة للهجوم.