غارة جوية عراقية تستهدف مفرزة ارهابية شرق صلاح الدين.. هذه الحصيلة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "تتواصل الضربات الموجعة لقصم ظهر الإرهاب والخلاص من عناصره المهزومة، ومن خلال المتابعة الفنية المكثفة لمدة أربعة أيام، والمعلومات والجهد الميداني المتواصل والمتميز من الرجال الشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية وعمقها في عموم قواطع المسؤولية، الذي أثمر عن تحديد أماكن وتحركات مفرزة إرهابية مكونة من (4) عناصر داخل مضافة في قاطع "بلكانه" ضمن قاطع شرق الدين".وأضافت، أنه "بعد وتحليل المعلومات، وتكثيف الجهد الفني من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 بالساعة 1750 من اليوم غارة دقيقة وناجحة حولت المضافة الى ركام فوق رؤوس الإرهابيين وقتلهم، وبناء على المعلومات فإن هذه المضافة تحتوي أيضا أسلحة واعتدة ومواد متفجرة، فضلا عن مواد لوجستية وفنية مختلفة".