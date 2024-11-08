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السوداني يتوعد: سنثأر من كل من يعبث بأمن العراق
أمن
2024-11-08 | 12:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,502 مشاهدة
اجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالا مع ابن الشهيد المقدم أحمد يونس عبيد آمر الفوج الأول/ اللواء الثاني في
الشرطة
الاتحادية.
وذكر
مكتب
السوداني في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أوفد محافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس اللجنة الأمنية في
المحافظة
عقيل الفريجي، ممثلينِ عنه، لحضور مجلس عزاء الشهيد المقدم أحمد يونس عبيد آمر الفوج الأول/ اللواء الثاني في
الشرطة
الاتحادية، وهو من أبناء البصرة، والذي استشهد خلال اشتباكه مع إحدى عصابات تجار المخدرات".
وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء أجرى اتصالاً مع ابن المقدم الشهيد"، مثنياً على، "بطولة والده الشهيد"، ومتوعداً، "بأخذ الثأر من كل من تسول له نفسه العبث بأمن
العراق
والعراقيين".
>>
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