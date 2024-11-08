السوداني يتوعد: سنثأر من كل من يعبث بأمن العراق

وذكر السوداني في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أوفد محافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس اللجنة الأمنية في عقيل الفريجي، ممثلينِ عنه، لحضور مجلس عزاء الشهيد المقدم أحمد يونس عبيد آمر الفوج الأول/ اللواء الثاني في الاتحادية، وهو من أبناء البصرة، والذي استشهد خلال اشتباكه مع إحدى عصابات تجار المخدرات".وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء أجرى اتصالاً مع ابن المقدم الشهيد"، مثنياً على، "بطولة والده الشهيد"، ومتوعداً، "بأخذ الثأر من كل من تسول له نفسه العبث بأمن والعراقيين".