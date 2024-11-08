الكشف عن تفاصيل انتحار "جيفارا" في بغداد

وقال لـ نيوز، ان "الشخص المنتحر يدعى جيفارا ، واستخدم سلاح نوع مسدس تعود ملكيته للسفارة"، لافتاً الى انه "انتحر داخل كرفان ضمن محيط السفارة يستخدم للمنام".وحول سبب الانتحار، بين انه "منذ ٣ ايام تم تبليغه بوجود ورم في الرأس ويعاني من اضطرابات نفسية جراء الورموقد ابلغ السفارة بذلك بغية العلاج".وفي وقت سابق من يوم الجمعة، افاد مصدر امني، بانتحار موظف داخل السفارة الألمانية في .وقال لـ نيوز ، انه "أقدم موظف يعمل في شركة أمنية على الانتحار داخل السفارة الألمانية في منطقة المنصور، حيث أطلق على نفسه، اذ كان يعاني من حالة نفسية سيئة".واضاف انه "توجه خبير الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث، وتم استدعاء من قبل السفارة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث".