مشاجرة بين أصحاب مركبات اجرة تنتهي بمقتل شخص في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، ان "مشاجرة بين عدد من اصحاب مركبات الاجرة "الكوستر" سببها على ادوار الخط والركاب تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة وحصل تبادل إطلاق نار فيما بينهم ما أسفر عن مقتل شخص واصابة اخر".وأضاف، ان "قوة امنية وصلت لمكان الحادث وتمكنت من اعتقال اثنين من أطراف المشاجرة".