وفد أمني رفيع يصل إلى قاطع عمليات الأنبار

وزارة الدفاع ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وفداً امنياً برئاسة رئيس أركان أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، ونائب العمليات المشتركة أول الركن قيس خلف رحيمه، يرافقهما معاون رئيس أركان للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية، وصل اليوم، الى قاطع المشاة الثامن عشر في المشاة الخامسة ضمن قاطع عمليات الانبار".واضاف أن "هدف الزيارة جاء لمتابعة سير العمليات العسكرية (محمد رسول الله) الثانية".