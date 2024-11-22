القبض على متهم اطلق النار على ابنته في بغداد

وقال لـ نيوز، ان " معلومات وردت حول إصابة فتاة نُقلت إلى بعد تعرضها لإطلاق نار".واضاف، أن "والد الفتاة هو المتهم بإطلاق عليها، حيث تم القبض عليه من قبل مفارز مركز شرطة المنتظر. كما ضبطت داخل منزله سلاحين ناريين من نوع مسدس".