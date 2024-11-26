في البصرة.. اعتقال أستاذ جامعي قتل زميلته

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باعتقال أستاذ جامعي قتل زميلته في قضاء .

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على أستاذ جامعي بعد ارتكابه جريـمة قتل بحق أستاذة جامعية في قضاء ابو الخصيب".

وأضاف أن "الاستاذ الجامعي في التربية الرياضية والاستاذة ايضا في ذات القسم"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.