تأكيداً لـ السومرية.. القوات الأمنية تعلن تحرير مختطفة "استرالية" في بغداد

وذكر بيان للوكالة ورد لـ نيوز، أنه "بجهود استثنائية ومتابعة فنية، نفذت مفارز الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهـاب) عملية نوعية مكنتها من تحرير مختطفة من الجنسية الاسترالية خلال 24 ساعة من عملية اختطافها".ويوم أمس، أفاد مصدر أمني، باعتقال شخص وتحرير مختطفة تحمل جنسية أجنبية شرقي .وقال في حديث لـ نيوز، "وردت معلومات بوجود شخص مطلوب وفق المادة 4/ ارهاب ضمن منطقة الغدير وتم تجهيز قوة والخروج الى المنطقة ونصب كمين محكم له".وأضاف "تم اعتقاله وتحرير مختطفة كانت معه استرالية الجنسية"، الى أنه "تم التحفظ على الطرفين كاجراءات اصولية".