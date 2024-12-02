اعتقال رجل عنف ابنته في بغداد

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود اخبار بوجود طفلة متعرضة للتعنيف داخل الزهراء ضمن منطقة الصدر، على الفور توجهت مفارز مركز شرطة الامين الى المستشفى، وتبين وجود طفلة متعرضة لاصابات وكدمات في أنحاء جسمها".وأضاف انه "بعد التحري وجمع المعلومات والتحدث معها تبين قيام والدها بتعنيفها، ليتم التوجه إلى داره ضمن منطقة الامين (دور التجاوز) والقاء القبض عليه حيث اعترف بقيامه بتعنيف ابنته"، الى انه "تم ايداعه التوقيف لإكمال القانونية بحقه".