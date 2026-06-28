صورة جديدة لحملة الاعتقالات داخل منزل احد المسؤولين في المنطقة الخضراء

– امني

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، صورة جديدة لحملة الاعتقالات داخل منزل احد المسؤولين في ببغداد.

ووفقا لناشطون ووسائل الاعلام فان الصورة ادناه من داخل احد منازل المسؤولين الذين تم اعتقالهم فجر اليوم في .

