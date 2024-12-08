اعتقال 19 شخصا بحوزتهم 90 كغم من المخدرات في 4 محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إنه "ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات وبعد اشتباكات ومطاردات بمتابعة ميدانية مستمرة تم القبض على (3) متاجرين بالمخدرات في من قبل مديرية مخدرات الدين في محافظة بعد نصب كمين محكم لمدة ثلاثة ايام تم ضبط بحوزتهم (79) كيلو غرام من مادة الترامادول المخدرة" .وفي ذات السياق، اضافت المديرية، أنه "تم القبض على (9) متاجرين بالمخدرات من قبل مديرية مخدرات في محافظة بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (3) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".وتابعت المديرية، أنه "في محافظة تم ضبط (7) كيلو غرام من مادة الترامادول المخدرة من قبل مديرية مخدرات وإلقاء القبض على (6) متهمين بضمنهم امرأتين أجنبيتين الجنسية" .ولفتت الى انه "في محافظة الديوانية تم ضبط (1) كيلو غرام من المواد المخدرة من قبل مديرية مخدرات الديوانية وإلقاء القبض على المتاجر بها".