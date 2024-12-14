بسبب مشاجرة.. اعتقال 11 شخصا في "سوق الشيوخ"

وقالت القيادة في بيان، "تنفيذا لتوجيهات شرطة نجاح العابدي على أهمية ملاحقة مسببي الخلافات ومثيري المشاجرات، تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة قضاء الشيوخ بالاشتراك مع الاتحادية من القبض على 11 متهماً بقضية مشاجرة في قرى الشيوخ".

وأضاف البيان "تم ضبط سلاح M16 مع 8 مخازن ومشالح عدد 3 و100 إطلاقة"، الى "اتخاذ بحقهم القانونية وتوقيفهم اصوليا".