إصابة صاحب محل حلاقة بإطلاق نار وسط بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شخصا يعمل صاحب محل للحلاقة اصيب نتيجة تعرض محله لاطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين ضمن منطقة الجادرية".

وأضاف أنه "حسب المعلومات الواردة أن الحادث يعود نتيجة مشاجرة نشبت فيما بينهم لم تعرف اسبابها"، الى أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث لمعرفة ملابساته".