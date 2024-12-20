توضيح رسمي بشأن رفع "علم داعش" في كركوك

وذكر بيان للشعبة ورد لـ نيوز، أنه "انتشرت على بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبراً مفاده رفع راية عصابات الارهابي في قضاء داقوق للمرة الثانية خلال اسبوع في محافظة كركوك، وبعد التحري والبحث من قبل محاربة الشائعات واخراج الدوريات برفقة مختاري المنطقة وتبين عدم صحة الخبر ولا أساس له من الصحة".ودعت الشعبة، إلى "عدم تصديق الشائعات واخذ الاخبار والمعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية حصراً".