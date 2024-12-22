تحقيق في وفاة موقوف داخل مركز شرطة الشلامجة في البصرة

وقال المكتب في بيان ورد لـ نيوز، إن "المفوضية تتابع مع قيادة شرطة وفاة أحد الموقوفين وفق المادة ٥ من قانون قوى الداخلي وهو أحد المنتسبين الى قوى من تولد ١٩٧٩".وأضاف المكتب، أن "المعلومات الأولية تشير الى ان سبب الوفاة يعود الى التهاب الكبد الفيروسي وارتفاع ضغط الدم"، مبينا ان "المكتب يتابع تقرير الطبابة العدلية".