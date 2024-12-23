خالف أصحابها الشروط.. مخازن مشروبات كحولية ببغداد تغلق باللحام (صور)

نيوز – امني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن غلق 5 مخازن لبيع المشروبات الكحولية في .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "القيادة وبالاشتراك مع مفارز من السياحي ومن خلال واجبات التدقيق والتفتيش للمطاعم والقاعات الغير المجازة، اغلقت 5 مخازن لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة (الكرادة) بجانب في بغداد".

وأضافت ان "ذلك جاء لمخالفتها شروط وضوابط هيئة السياحة".