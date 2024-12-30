منتسب بالداخلية ينتحر في بغداد

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن منتسبا اقدم على الانتحار على نفسه في .

وقال لـ نيوز، ان "منتسبا في تولد 1982 اقدم على الانتحار باسلوب اطلاق على نفسه من سلاحه الشخصي داخل منزله في منطقة شرق العاصمة". وأضاف انه "لم تعرف حتى اسباب الانتحار".

