تفاصيل جديدة حول جريمة قتل عائلة كاملة في بغداد

نيوز – امني

أعلنت قيادة شرطة الرصافة في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول جريمة قتل عائلة كاملة مكونة من 8 اشخاص في .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعد ورود اخبار بوجود حادث قتل ضمن منطقة شرقي بغداد، توجهت مفارز قيادة المتمثلة بـ(مركز شرطة الرافدين) إلى محل الحادث وتبين قتل (3) اشخاص (امراءه وطفلتين)".

وأضافت انه "تم تشكيل فريق عمل متكامل وبعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تم الوصول إلى القاتل والذي يسكن منطقة الحميدية الزراعي، حيث توجهت القوة إلى محل سكناه ومداهمة بعد اخذ الموافقات القانونية والقبض القاتل وعلى زوجته (القاتلة)".

وذكرت القيادة "لدى تفتيش عثر داخله على (5) جثث تعود لنفس العائلة (المجنى عليها)، ليتم القبض على جميع افراد العائلة المتواجدة داخل الدار".

وأكدت انه "لدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم باستدراج وقتلها مع (4) من اطفالها داخل دارهم، ومن ثم التوجه إلى دار وقتل بقية افراد العائلة المتكونة من (طفلتين وعمتهم)"، لافتة الى ان "الغرض من ذلك هو وجود مبالغ مالية بذمة القتلة وأيضا لسرقة الأموال الموجودة داخل بيتهم".