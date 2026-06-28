قوة امنية تدخل مقر شركة نفط الوسط في بغداد

نيوز- امني

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بان قوة امنية دخلت مقر شركة في .



واضاف ان "ذلك جاء على خلفية معلومات بوجود اشخاص متورطين بفساد ". وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية دخلت مقر شركة قرب منطقة الفحامة ببغداد".واضاف ان "ذلك جاء على خلفية معلومات بوجود اشخاص متورطين بفساد ".