جعلوه "يركض مشتعلا في الأزقة".. اعتقال 4 اشخاص حرقوا محلًا وصاحبه ببغداد (فيديو)

وقال الناطق باسم مقداد ميري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان اقدم 4 متهمين على رمي قنينة (مليتوف) على محل لبيع المواد الغذائية في منطقة الدولعي ببغداد، مما أدى إلى احتراق المحل وإصابة صاحبه بجروح في أنحاء الجسم.وأشار الى انه "بعد اخبار قيادة شرطة محافظة بالحادث، شرعت بتشكيل فريق عمل مختص ومن خلال المتابعة المكثفة والعمل الفني، تمكنت من الاستدلال والوصول لجميع المتهمين وإلقاء القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية"، مبينا انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف حيث تبين أن الحادث جاء نتيجة خلافات بينهم".