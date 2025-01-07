عمليات بغداد تغلق صالة قمار ومخازن كحول غير مجازة في البتاوين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "ضمن الخطط الأمنية المرسومة لتعزيز والإستقرار ومن خلال مفارز مديرية السياحي بالاشتراك مع القطعات الماسكة في الفرقة الأولى شرطة اتحادية، لتنفيذ واجبات البحث والتفتيش المناطقي في عدد من مناطق الرصافة، تمكنت من غلق صالة للقمار وإلقاء القبض على (١١) مخالفا داخلها وبالجرم المشهود، فضلا عن مصادرة المواد المضبوطة ضمن منطقة البتاوين".وأضافت القيادة، "كما تم غلق عدد من مخازن بيع المشروبات الكحولية المخالفة للضوابط والشروط المعمول بها في هيئة السياحة واعتقال أصحابها".وتابعت القيادة، أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".