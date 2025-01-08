جنايات كربلاء: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات أجنبي

وقال مجلس في بيان ورد لـ نيوز، إن "المدان ضبط بحوزته 2 كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين والافيون والحشيشة المخدرة".وأضاف المجلس، أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27 من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".