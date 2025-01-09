سقوط تجار سلاح بكمين جنوب بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية وبعد نصب كمين في منطقة الدورة بالعاصمة تمكنت من القاء القبض بالجرم المشهود على اثنين من تجار السلاح".وأضاف انه "تم ضبط كمية من السلاح داخل العجلة التي كانا يستقلانها ويرومان بيعها".وتعد مسألة تفشي السلاح في من اخطر المؤشرات الأمنية، والتي تُرجمت مؤخرًا الى الجامعات بعد حادثة جامعة الاسراء عندما فتح وافد من جامعة أخرى النار على عناصر امن الجامعة وطلاب وموظفين.