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بدأت بـ3 الاف فرد و24 ضابطا "اجنبيًا".. تاريخ تأسيس الشرطة العراقية بعيدها الـ103
أمن
2025-01-09 | 00:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
677 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
تحتفل الشرطة العراقية
اليوم الخميس
التاسع من يناير، بالذكرى 103 لتأسيسها، حيث تأسست بعد عام واحد من تأسيس الجيش في العراق، بشكله الحديث.
وعرف
العراق
قبل تأسيسه بشكله الحديث عام 1920 اشكالا مختلفة من أجهزة الشرطة منذ العصر العباسي، ثم العثماني وتأسيس ما يسمى بالانكشارية ومن ثم تفكيكها، وصولا الى الاحتلال البريطاني وتأسيس
العراق
الحديث، حيث قام الحاكم المدني العام البريطاني بتأسيس دائرة سميت بقوات الشبانة، وخضعت لها مديريات امنية في
بغداد
والبصرة وسامراء وكركوك والموصل.
وعقب تأليف الحكومة، أصدرت وزارة الداخلية امرا في 9 يناير 1922، لتشكيل قوة الشرطة والمكونة من 3 الاف فرد من المشاة والخيالة والهجانة، مع ضابطين عراقيين فقط و22 ضابطا بريطانيا و71 موظفا بريطانيا يقومون باعمال إدارية، حيث كان من الصعب الحصول على ضباط عراقيين حينها.
وبعد عام 1931، سعى جهاز الشرطة إلى توفير وتأهيل اعداد من الضباط
العراقيين
بدورات التحق بها طلبة الحقوق والمدرسة العسكرية التي كانت مخصصة لضباط الجيش.
وساهمت الشرطة العراقية بمختلف حقبها الزمانية باشكال مختلفة من الأدوار، وكان لها دور واضح في مواجهة الإرهاب الذي لم تكن مسؤولية مواجهته محصورة على قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والحشد فقط بل خاضت حتى قوات الشرطة الاتحادية والمحلية معارك مع تنظيم داعش في المناطق التي احتلها.
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