نفذها شخص هندي.. محاولة انتحار بطريقة "غير معتادة" في بغداد

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان "شخصا هندي الجنسية يدعى ( فينود كومار هاري جان ) تولد ٧٩ حاول الانتحار عن طريق ضرب نفسه بواسطة سكين في منطقة الرقبة".وبين ان حالة الانتحار حدثت داخل محل عمله في شركة أور باكون للمقاولات ضمن منطقة الكرادة"، مشيرا الى انه "تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج ومعرفة الاسباب".وتعد حالة الانتحار بطعن الرقبة بالسكين طريقة غير معتادة في وغالبًا ما يتم استخدام القفز من مرتفع او السلاح الناري او الشنق.