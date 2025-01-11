عمليات عسكرية لانهاء جيوب داعش وتحصين وادي زغيتون

المنطقة التي تقع الى تتميز بطبيعة جغرافية وزراعية تسمح بظهور بعض الجيوب الإرهابية بين الحين والاخر.عملياتُ التمشيطِ الأخيرة التي قامت بها القوات الأمنية ساعدت على مسك الأرض وعودة اهالي القريبة للعودة مجددا لمناطقهم.