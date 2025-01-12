ضبط 812 طنا من اللحوم المنتهية في بغداد

نيوز – امني

اعلن الوطني، اليوم الاحد، عن ضبط 812 طنًا من اللحوم منتهية الصلاحية في .

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "في إطار المهام والمسؤوليات الموكلة لجهاز لضمان حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الجرائم التي تهدد الأمن الغذائي والصحي، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة صادرة عن جهازنا، تمكنت مفارزنا الاقتصادية، بالتنسيق مع الرقابة الصحية - الكرخ، والقوة الماسكة للأرض، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم التالفة تُقدر 812 طنًا من اللحوم الحمراء والبيضاء قبل وصولها إلى المواطنين، داخل مخزن تابع لإحدى شركات المواد الغذائية في منطقة الرضوانية/ محافظة بغداد".

وأضاف انه "تم ضبط المواد وحجزها وفق الإجراءات الأصولية"، لافتا الى انه "جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حسب قرارات الجهة القطاعية".