العراق يسترد أحد رؤساء شبكات المتاجرة الدولية بالمخدرات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إنه "استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في متابعة ملف المتاجرين بالمخدرات المطلوبين للقضاء من خلال المتابعة المكثفة مع المجاورة والصديقة في هذا الملف المهم، فقد تم تشكيل فريق مختص برئاسة مدير عام شؤون وبعملية نوعية وبتنسيق امني دولي عالي المستوى تم إلقاء القبض على أحد شبكات المتاجرة الدولية بالمخدرات" .وأضافت المديرية، أن "عملية الاسترداد جاءت بعد تنسيق عالي المستوى مع المسؤولين والمختصين في أحدى المجاورة لمتابعة ملف تبادل المطلوبين بين وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال" .وتابعت أن "المديرية العامة لشؤون والمؤثرات العقلية في مستمرة ببذل الجهود في ملاحقة الخارجين عن مهما بلغت جرائمهم تنفيذا لخطتها التي بدأت بها خلال عام 2025 وان جميع المطلوبين في الخارج سيكون مصيرهم خلف القضبان بكل ثقة مستندين في ذلك إلى قرارات القضاء العادل في إنفاذ وتطبيقه على الجميع دون استثناء".