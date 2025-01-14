كشف ملابسات "جريمة غامضة" في بغداد

وقالت المديرية في بيان، "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام من الكشف عن ملابسات جريمة قتل غامضة حصلت ضمن وخلال خمس ساعات فقط من إحالة القضية من قبل مركز شرطة حي سومر".

وأضاف البيان "فور تلقي الأوراق التحقيقية الخاصة بالجريمة، تم تشكيل فريق عمل متخصص، وبفضل التحريات الدقيقة والجهد الفني المكثف، تم تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم في وقت قياسي".

ولفت البيان الى أن "المتهمين اعترفوا بجريمتهم خلال التحقيقات مؤكدين تورطهم مع آخرين في تنفيذ الحادث"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدًا لعرضهم على القضاء".