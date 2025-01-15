مسلحون يقتلون مدنيا جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمقتل مدني على يد مسلحين جنوبي .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم باتجاه عجلة مدنية اثناء مرورها على منطقة الدورة". وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن مقتل صاحب العجلة فيما هرب المسلحون".