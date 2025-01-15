في بغداد.. مسلحون يهاجمون منزل أستاذة جامعية

أفاد مصدر امني، مساء الأربعاء، بتعرض منزل أستاذة جامعية لهجوم من مسلحين شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم باتجاه منزل مواطنة تعمل دكتورة جامعية ضمن منطقة الشعلة". وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن اضرار بواجهة المنزل دون اصابات تذكر"، مشيرا الى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".