مقتل مدني بهجوم مسلح في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن حي الشهداء في ميسان، ما أسفر عن مقتله في الحال ولاذ المسلحون بالفرار ".وأضاف المصدر، أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".