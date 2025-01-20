تبدأ من محافظات الزائرين لغاية الكاظمية.. خطط امنية وخدمية للزيارة الرجبية

وبحسب المعلومات التي وردت في الأمني لخطة تأمين الزيارة وحضره مراسل السومرية، فإن الخطة تشمل تامين طرق الزائرين من الانطلاق من محافظاتهم إلى الكاظمية المقدسة، حيث ستشمل 42 محورا في الكرخ والرصافة.وستكون الخطة سلسة ومرنة ولن تشهد قطوعات للطرق، بحسبما اكدت قيادة عمليات بغداد، فيما اكدت انها نفذت عدة عمليات استباقية بتفتيش عدة مناطق في الكاظمية وبغداد لتأمين الزيارة.وكشفت القيادة عن توجيهات بان يكون للإعلام دور بارز كونها زيارة ستعكس الصورة للعالم، حيث سيتم وضع مقرات للإعلام لتسهيل الإجراءات الإعلامية والتعامل مع القنوات والوكالات.وشملت الخطة أيضا، خطة خدمية كاملة بمشاركة كافة الوزارات الخدمية، فيما تم تحديد 6 أماكن لنقل الزائرين تتقسم الى 3 في الكرخ ومثلها في الرصافة، فضلا عن خطة لوزارة الكهرباء لتوفير التيار الكهربائي طول فترة الزيارة، فيما سيكون دور وزارة الصحة توفير المستلزمات الصحية على الطريق وعجلات الإسعاف.