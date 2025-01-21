"المجرم سينال القصاص".. اكتمال التحقيقات بحادثة الأميرات في النجف

وذكر بيان للداخلية، ورد لـ نيوز، أن "وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عباس الخالدي يؤكد من محافظة الاشرف إكتمال التحقيقات في حادث مركز شرطة الاميرات وأن المجرم سينال القصاص العادل".وأصدرت وزارة الداخلية، في وقت سابق من اليوم، بياناً رسمياً أكدت فيه استشهاد الضابط والمنتسب خلال تنفيذ المهمة، مشيرة إلى أن العملية جاءت في إطار الجهود الأمنية المستمرة لحفظ الأمن في محافظة الأشرف.وذكر البيان: "وردت معلومات دقيقة تفيد بوجود شخص متورط في حوادث حرق عجلات المواطنين في الأحياء الشمالية للمحافظة. وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي قسم شرطة النصر، وبعد تحرٍّ دقيق وجمع المعلومات ونصب الكمائن اللازمة، تم التعرف على المشتبه به، وخلال ملاحقته، وقعت الاشتباكات التي أسفرت عن استشهاد الرائد مروان تكليف جاسم والشرطي رحيم حاتم رحيم، بالإضافة إلى إصابة ضابط برتبة ملازم ومفوض".وأضاف البيان، أن القوات الأمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهم وتسليمه للعدالة، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في عملها لملاحقة الخارجين عن القانون والقصاص من كل من يحاول المساس بأمن المواطنين.